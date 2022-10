Rakvere linn aastavahetuseks pauke ega lasereid ei plaani

Võimalus, et eelmisel aastavahetusel Vallimäe vabaõhukeskuse Tõusu tänava poolsest parklast taevasse lastud ilutulestik jääb viimaseks, oli õhus juba toona. Nüüdseks on otsus kindel – praegu võimul olev linnavalitsus traditsioonilist ilutulestikku tänavu ega tulevastel aastatel ei korralda. Otsus langetati ühiselt ja sünergiliselt, ütles Rakvere linnapea Triin Varek. Arvesse võeti nii rahalist kokkuhoidu kui ka seda, et paugutamine mõjub traumeerivalt koduloomadele.

Juba mullu kutsus linnapea ka rahvast üles loobuma eraviisilise ilutulestiku tegemisest. Kedagi samas keelata ei saa, pole plaaniski. Kui mõni ettevõte soovib korraldada suurema ilutulestiku, tuleks see kooskõlastada linnavalitsusega, nõnda on see käinud ka varem ja aasta ringi. Seda, et kooskõlastamata ilutulestik oleks kunagi probleeme tekitanud, linnapea enda sõnul ei mäleta.