Ilmari roll tõi Volli Kärole parima meesnäitleja tiitli

Parimaid kuuldemänge on MTÜ Kakora eestvedamisel tunnustatud alates aastast 2012 iga kahe aasta tagant. Tänavu tehti valik aastatel 2020 ja 2021 Raadioteatris esietendunud kuuldemängude hulgast. “Kuuldemäng on ju selline helide abil loodud maailm, kus ka nägemispuudega inimesel on võimalik olla nägija,” ütles MTÜ Kakora esindaja Sülvi Sarapuu.