Notari näpuviga tõi ukse taha pahased pärijad

See pärandus ei koosne võlgadest. Aga pärijaid on väga palju ning Artur, korralikul majanduslikul järjel Eesti mees, ei soovinud mõnede sadade eurode nimel asjaajamistesse sukelduda. “Ja teised, kel on seda raha rohkem vaja, saavad ju pisut rohkem,” põhjendab asjaosaline.

Artur ei ole mehe pärisnimi, aga toimetusel on tema isik teada. “Ma olen elu jooksul pidevalt igasugustesse kummalistesse sekeldustesse sattunud,” ütleb ta. “Piinlik on juba – sõbrad naeravad, et kuidas kogu aeg minuga juhtub. No aga juhtub. Ma tahaks kompensatsiooniks nüüd juuksevärvi saada, sest see lugu ajab halliks ja ma pole kindel, et see veel lõppenud on.”