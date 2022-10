Kadrina kooli juubel möödus suuremalt kui kunagi varem

Kooli kommunikatsioonijuht Egert Eenmaa rääkis, et ametlikule osale järgnenud peoõhtu kujunes läbi aegade üheks suurimaks, mida Kadrina kooli seinad näinud on. "Vilistlaspeol osales enam kui 1000 külalist. Korraldajate sooviks oli muuta koolimaja üheks õhtuks justkui kruiisilaevaks, kus iga nurga peal midagi toimub ja on mida vaadata," kõneles Eenmaa.