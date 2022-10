Vee tarbimine Eestis on kasvanud

Keskkonnaagentuuri keskkonnakasutuse osakonna peaspetsialist Meriliin Lend ütles, et kasv on valdavalt tingitud elektrijaamade jahutusvee mahu 20-protsendilisest suurenemisest. "Elektrijaamade jahutusvee kogus sõltub elektritoodangust. Kui siin vahepealsetel koroonaaastatel elektritootmine langes, langesid ka veevõtu mahud. Kui 2021. aastal kasvas elektritoodang (Eesti Energia aruanne 2021), suurenes vastavalt ka jahutusveevõtu kogus," selgitas Lend.

Varasema aastaga võrreldes on lisaks tõusnud mereveevõtt 17 protsenti, kaevandus- ja karjääriveevõtt kuus ning põhjaveevõtt kaks protsenti. Kuigi veevõtu maht on suurenenud, siis heitveega keskkonda juhitud saasteainete kogused on pigem langustrendis, vaid üldlämmastiku kogus on 2 protsenti tõusnud.