Täiskasvanud õppijatele jagati tunnustust

Lääne-Virumaa kõige õppijasõbralikumaks tööandjaks tunnistati Egesten OÜ. Nominendid olid veel Aseri kool ja Puhastusekspert OÜ. Maakonna õpiteoks nimetati Venevere Haridus- ja Kultuuriseltsi kogukonna kujundamine õpikeskkonnaks. Nominent oli MTÜ Virumaa Tugiteenused projekt "Mina saan hakkama". Venevere Haridus- ja Kultuuriselts on korraldanud palju loodusõhtuid, -matku ja -koolitusi. Samuti on seltsis organiseeritud käsitöö õpitubasid. Juba 14 aastat on seltsi aktivistid korraldanud mälumängu ja välja andnud seitse raamatut.