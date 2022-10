Kommentaar: kuidas kaitsta kontol olevat raha inflatsiooni eest?

Praegune investeerimiskeskkond on kahtlemata keeruline, nii et isegi kogenud investeerijatel tundub olevat raskusi olukorrast ja riskidest tõele lähedase pildi saamisega. Ühest küljest tähendab see palju võimalusi riskialdistele investoritele, kuid mida soovitada meelerahu otsivale inimesele, kellel on vabu vahendeid, aga kes ei taha, et inflatsioon neist lõviosa ära sööb? Või mida soovitada juhul, kui investeerimine on võõras ja hirmutav, samas vaba raha niisama kontol hoida ei taheta?