Vastukaja: tuumaenergeetikas tasub usaldada erapooletuid eksperte

Esiteks peab parandama Fermi Energia ohutus- ja kütusejuhi Kaspar Kööbi eksitavat lauset: “Soome ja Rootsi kogemus on, et nii madal-, kesk- kui kõrgaktiivsed jäätmed on lõppladestatud jaama asukoha juures maapõues eri sügavustes – 80 kuni 450 meetrit.” Osa jutust on täiesti õige – jäätmed jagatakse tõesti kolme kategooriasse. Teadlik vale on aga see, nagu oleks kõrgaktiivsete jäätmete puhul ükski riik maailmas jõudnud eduka lahenduseni.