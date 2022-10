Rakvere linnaliini nr 5 bussi sõidugraafik tekitab Moonakülas meelehärmi

22. septembril trükiti linnalehes Rakvere Sõnumid ära linnaliinibusside uuendatud sõiduplaanid, mis kehtivad oktoobri algusest aasta lõpuni. Selle järgi läbib buss liinil nr 5 Moonaküla ainult Põhjakeskuse poole sõites. Kodust linna poole saamiseks tuleb linnaosa elanikel sõita esmalt Põhjakeskuseni, kus buss ootab 10 minutit, et jätkata siis teed linna. Kokku lisab see linna suunas sõitja teekonnale varasemaga võrreldes umbes 20 minutit. “Ma pean minema poole üheksaks tööle, selleks astun majast välja 7.05,” ütles igapäevane bussisõitja Külli Puumeister.

Linnavalitsuse linnavaraspetsialist Mati Jõgi selgitas linnalehes, et Haljala tee ringristmiku valmimise tõttu on liiklusintensiivsus seal suurenenud ning linna poole sõites on bussijuhil probleeme sõidugraafikus püsimisega. Samuti seda, et ohutu vasakpöörde tegemine Põhja tänavalt võtab rohkem aega, eriti pimedal ja lumisel ajal.