Rakvere koolitoitlustaja tutvustab erinevaid toitumisvõimalusi

Rakvere põhikoolis võttis meid eelmisel esmaspäeval vastu direktor Lea Pilme, kes ajakirjanikega juttu vestes lapsi sööma karjatas. Põhikoolis õpib 219 õpilast, kes söövad kolmes vahetuses. Esimeses 25 ja teises 90 last, kolmandas vahetuses on sööjaid üle 100.

Direktor nimetas, et alul oli toidu kohta nurinat kuulda. Uurimise käigus selgus, et laste lemmikkokk Eda ei tööta uue toitlustaja juures. “Eda oli meil selline, et käis laste juures ja küsis, kuidas maitses, ja pakkus alati toitu juurde,” ütles Pilme ja lisas, et praegune koolitoit on väga korralik.