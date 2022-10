Avanes vaade maailmakuulsa rumeenlase loomingusse

Rumeenia suursaadik Calin Stoica ütles, et tal on rõõm viibida kaunis Rakveres ning avada siin ühe maailma suurema modernistliku skulptori Constantin Brâncuși loomingule pühendatud näitus. "Ta ei alustanud enne tööd puu või kiviga, kui see oli öelnud talle, mida teha. See oli skulptuurigeenuse filosoofia," nimetas ta.