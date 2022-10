Rohkelt rauda ja mehi õppusel Bold Hussar

Brigaadiülema sõnul on tegemist lahinguvalmidusharjutusega, kus brigaad harjutab rünnakut. “Tegelikult on see märkimisväärne, et meil on korraga nii palju lahingutehnikat koostööd harjutamas,” ütles Merilo. Kokku osales harjutusel üle 2000 sõjaväelase ja 300 ühiku tehnikat, sealhulgas brittide ja taanlaste tankid, brittide ja eestlaste lahingumasinad, prantslaste soomustransportöörid ning sakslaste hävituslennukid.