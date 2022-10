Võsul ja Viru-Nigulas suletakse postiasutused

Omniva ida piirkonna postiasutuste juht Natalja Tervinski rääkis, et e-kaubandusega koos on kasvanud pakkide saatmine pakiautomaatides ja väheneb teenuste kasutamine postipunktides. Omniva ja Lääne-Virumaa omavalitsuste esindajad vaatasid koos üle piirkondade teenuste korralduse ning mahud. Teenuste ajakohastamiseks ja paindlikumaks muutmiseks on Kadrina, Haljala, Viru-Nigula ning Väike-Maarja vallas kavas posti- ja pakiteenustes muudatusi. Osa valdadega on arutelu veel pooleli.