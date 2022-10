Ebavere tööstusparki tuleb uus asukas – biometaanitehas

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla tunnistas, et kui 11 aastat tagasi alustati selle rajatise detailplaneeringu tegemist, oli vastuseis suur. "See oli alguses okkaline tee," märkis vallavanem. "Põllumeestele ei meeldinud, et sõnnikust hakatakse gaasi tegema, mitte et see läheb põllule väetiseks. Ümbruskonna elanikud kartsid haisureostust. Avalikke koosolekuid, selgitamisi ja põhjendamisi oli palju."