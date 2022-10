Kuidas kaitsta oma vara varga eest

Kauplused saavad politseiuurija sõnul väga palju ära teha, et poevarguseid vähendada. Saali- ja turvatöötajatel tasub jälgida poes kahtlaselt käituvaid inimesi ja neid, kes on varem poest varastanud. Samuti saab läbi mõelda kaupade paigutuse, et enim varastatud tooted oleksid riiulitel lihtsasti jälgitavas kohas. Oluline on, et kauplused ise pööraksid tähelepanu oma kaupade ja toodete turvalisuse tagamisele just ennetavaid tegevusi rakendades. Koostööd on soovitatav teha ka piirkonnapolitseinikega, kes teavad kohalikke süstemaatilisi vargaid juba nägupidi ja oskavad nende eest hoiatada.