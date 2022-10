”Parim enne” on vormilt värviline ja sisult sügavamõtteline näitus. Esiplaanil Teet Suure “Kütteperioodi algus”.

Mis on praegu maailmas see, mille “parim enne” paneb kunstihinged rahutult vibreerima, haarama värvid ja pintslid või hoopis lambavilla, et tuua nähtavale aja(likkuse) valukohad ja pained?