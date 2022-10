20 000 pastaka mees: Ülo Vilderseni Vajangu kodus peidab end Eesti suurim kollektsioon

Ülo Vildersen on pastakaid kogunud 33 aastat.

70-aastane Ülo Vildersen on pidanud mitut ametit, kuid oma tõelise kireni jõudis ta eelmise sajandi lõpuaastatel. Selleks ei ole midagi muud kui pastapliiatsite kogumine. Pastakaid on mees kogunud kastide kaupa, isegi nii palju, et abikaasa otsustas pastakatele pühendunud mehe kodunt välja ajada.