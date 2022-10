Unistus jääb: kitsikuses Tapa vald kavandab uut lasteaeda

Praegu tegutsevad Tapa linnas lasteaiad Pisipõnn ja Vikerkaar, kus eelmisel õppeaastal käis 19 rühmas 300 last. Kuid tulevik võib tuua muutusi. Tapa valla ettevõtlusspetsialisti Marko Teiva sõnul on laual kolm stsenaariumi perioodiks 2023–2047. Nende aluseks on Pyramid Consult OÜ tasuvusanalüüs.