Õnneliku lõpuga õnnetus ⟩ Neiu kotis plahvatas Romossi akupank

Kesküla rääkis, et kui ta tütrelt juhtunust kuulis, oli ta päris ehmunud. "Tavaliselt loed sellistest juhtumistest uudistest ja ei võta väga tõsiselt. Aga kui ta reedel mulle pildid saatis, pidin pikali kukkuma. See akupank ei olnud ostetud kusagilt Hiina internetipoest, vaid tegemist on tuntud firmaga."

Annalisa Kesküla akupank muutus "tulekeraks" olekus, kus akupanka ei laetud ja ka akupank ise ei laadinud telefoni, sel ei olnud ühtegi juhet küljes. "Tundub, et meie esivanemate vanasõna "Ka luuavarrest võib pauk tulla" toimis tänapäevases võtmes," tõdes Indrek Kesküla. "Eks see õnneliku lõpuga lugu õpetab. Googeldasin "akupanga ohtlikkus" ning leidsin näiteks kohe Postimehe loo, kuidas Hiinas oli lennukis akupank plahvatanud. Eks õpitund ole seegi, et enamikul Eesti poodides müüdavatel akupankadel on antud lubatud laadimistsüklite arv. Samas ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes neid laadimistsükleid täpselt arvestab," rääkis ta.