Peol osalenud Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla mainis, et Lääne-Viru maakonnas on 65+ vanuses elanike osakaal kasvamas. "Arvuliselt on see juba täna ligikaudu 22 protsenti maakonna elanikkonnast ehk umbes 13 000 inimest. Kui leida kogukondades hea koostöö erinevate põlvkondade vahel, seda tugevam meie üldine vaim ja vägi on,” märkis ta.