President annab õppuritele avaliku intervjuu

Kell 14.30 kooli huvikeskuse saalis algavat tunniajalist intervjuud on jälgima oodatud kõik Kadrina keskkooli gümnaasiumiosa õppurid. Kõigil soovijail on võimalus presidendile küsimusi esitada. Intervjuust tehakse otseülekanne Maalehe veebikeskkonda ja Delfisse.

Intervjuus, mille küsimused on ette valmistanud 17 Kadrina meediaõppurit, on teemadeks välispoliitika, eelkõige Ukraina sõda ning selle mõju. Jutuks võetakse energiakriis ja talve üleelamine, samuti hariduspoliitika rõhuga sellel, mis ja kuidas saab Eestimaa koolidest. Kõneldakse ka meediast ja selle tarbimisest, samuti presidendi tegevusest ja Eesti presidendivalimistest tulevikus.

"Mul on väga hea meel, et president võttis vastu meie meediaõpetaja Rein Siku kutse tulla külla meie kooli õpilaste meediatundi. President on kuulnud Kadrina keskkoolist kui pikaaegsest heast ja tugevast koolis ning teda rõõmustab ka meie kooli tugev tugispetsialistide meeskond ajal, kui noortel üle Eesti on vaimse tervisega probleeme, kuid spetsialiste napib," kommenteeris Kadrina keskkooli direktor Krõõt Nõmmela-Mehide.