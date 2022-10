Häirekeskus saatis Lääne-Virumaal abi välja 350 korda

Kiirabisündmusi oli 220 ning kõige rohkem vajati kiirabi taas südamehaiguste, rindkere-, kõhu- või seljavalu tõttu. Esines ka teadvusehäireid. Kahe korral sooviti kiirabi transpordiks haiglasse, sest perearst oli saatekirja välja kirjutatud. "Arusaadav ja mõistetav, et eakal inimesel on raske ise haiglasse pöörduda ja teinekord isegi võimatu, aga sellistel juhtudel tuleks tellida meditsiiniline transport," ütles häirekeskuse ida keskuse juht Mari-Liis Sepp. "Perearsti saatekiri ei ole pilet tasuta sõiduks, olen ka varasemalt maininud, et brigaadide arv on piiratud ja tõesti tuleb kiirabi välja saata hädaolukorras. Vaid nii saame kindlad olla, et hädaolukorras olija saaks kiiresti meditsiinilist abi."