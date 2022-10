Uuskasutuskeskuse kaubik tuleb Rakverre mööblit koguma

Tavapäraselt sõidab Uuskasutuskeskuse kaubik ringi Tallinnas ja Tartus ning teatud kordadel kuus ka Pärnus ja Paides. Rakverre tuleb auto sellise kogumisringi jaoks spetsiaalselt kohale, et anda rakverlastele mugav võimalus kogukamaid asju uuele ringile saata.

Kaubiku saab mööbli ja tehnika järele kutsuda täiesti tasuta, saates ette foto ära antavast mööblist koos oma kontaktandmetega. Helistada võib kasvõi sama päeva hommikul, sest kaubik on terve päeva Rakveres. Kui kaubik on juba mööblile järele kutsutud, saab kaasa anda ka muid liigseks muutunud korralikke asju.

Uuskasutuskeskus tegutseb aastast 2004 ning keskusel on nüüdseks 17 kauplust üle Eesti, neist üks Rakveres Kroonikeskuses. Rakvere Uuskasutuskeskusse saab kaupluse lahtiolekuaegadel tuua kõiksugu korralikke asju, mida endal enam tarvis ei lähe. Oodatud on puhtad ja korralikud riided, jalatsid, nõud, mänguasjad, spordi- ja hobivahendid, sisustusesemed, aga ka tehnika ja mööbel. Kõik mainitud tootekategooriad on Rakvere poes esindatud ja neid saab mõistliku hinnaga teiselt ringilt soetada. Asjade teiselt ringilt ostmine aitab hoida nii keskkonda kui ka raha kokku.