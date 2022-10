Krooni Selveril algas viimane remondieelne nädal

AS-i Selver kommunikatsioonijuht Rivo Veski kõneles, et täielikult renoveeritud kauplus avatakse taas 6. detsembril. Veski kinnitusel oli remondiks viimane aeg. "Krooni Selver avati Rakvere Kroonikeskuses 5. oktoobril 2002, seega on kaupluse avamisest möödas juba 20 aastat, mis on sobilik hetk, et viia Selver uude ajajärku."