Ohtlik sõber taskus

Nuti-, IT- ja elektroonilised vidinad on saanud meie igapäevasteks saatjateks. Pealtnäha ei tundu pisike, sile ja kena seade sugugi ohtlik, kuid nagu näitas nädalavahetusel Väike-Maarjas aset leidnud sündmus, ei tohiks ühtegi elektroonikaseadet siiski alahinnata. See muidugi ei tähenda, et iga mobiilikasutaja peaks nüüdsest kaasas kandma ka tulekustutit ja põletusgeeli, kuid paha ei tee aeg-ajalt meelde tuletada, kuidas enda olemist ohutumaks muuta.