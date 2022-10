Teatris algasid jõululavastuse "Lohe linna all" proovid

Tüki "Lohe linna all" autor-lavastaja Helen Rekkor viib vaatajad visuaalteatri mänguvahendeid kasutades rändama nii botaanikaaeda kui ka metsa ja külasse. Sealsed elanikud on hädas õela ja pahatahtliku lohega, kes tekitab pingeid ja külvab kõhedust.

"Lavastusse on valitud ukraina looma- ja imemuinasjutud, mida publikul võiks olla huvitav eesti pärimusega võrrelda, kus on rõhuasetused ja milline on moraal," ütles lavastaja. Lisaks muinasjuttudele kasutab lavastuse dramaturgia spetsiaalselt loodud algupärandit. "Raamjutustus on kirjutatud just selles ajas ja ruumis, arvestades globaalset olukorda ning mõeldes nendele näitlejatele," selgitas Rekkor.