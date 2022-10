Vabariigi pillimehed teevad muusikatuuri

"Soolopillimäng on oluline osa kultuurist ning vabariigi pillimehe tiitliga tunnustatud muusikud on justkui pärimusmuusika valdkonna eestkõnelejad, kellega kohtumist oodatakse igas rahvamajas," lausus Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa.

Juhan Uppiniga käib enamasti kaasas lõõtspill, samas on Uppin taltsutanud ka Aksel Tähnase tüüpi päkarauakandle ning uurinud põhjalikumalt selle ajalugu ja mänguviise. Ta on ühtviisi nii üks säravamaid traditsioonilise mängustiili valdajaid kui ka nende rahvapillide repertuaari ja mängutehnika avardajaid.

2020. aastal vabariigi pillimehe tiitli võitnud Rõuge kandi meest Martin Arakut tuntakse ka Kandle-Ossi nime all, kelle armastatud hobiks on saanud tema esiisade kombel rahvakandle mängimine. Kolmandat põlve pärimusmuusik võlub oma karismaatilise oleku ning nobeda sõrmejooksuga ning häälepaelad lööb ta valla nii, et kilomeetri raadiuses kõik kaasa laulda soovivad. Tema fassaadi taga peitub aga kahe tütre isa õrn hing ja soe süda, mis on ka kuulajatele lahkelt avali.