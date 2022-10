Keskmine koroonahaige on praegu 53-aastane

Nüüd me juba oskame koroonasse suhtuda.2020 talvel me veel ei osanud. Siis me ei teadnud tast mitte midagi. Panime ennast paksult skafandrisse ja kaitsesime hingamisteesid väga tugevalt, sest me ei teadnud, mis see tegelane meiega teeb.

Foto: Marianne Loorents