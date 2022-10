Vaade: kokkuhoid lasteaialaste ja rahvatantsijate pealt

Rakvere linn on haaranud ohjad kokkuhoiupoliitikas. Esmalt sihib teravik kultuuriviljelejaid, kes käivad teistest omavalitsustest Rakveres koos, et siin rahvatantsu tantsida või muud harrastada. Nende maksustamise plaan Rakvere maksumaksja säästmise tähe all on piinlik ja halb. Mul Rakvere linna elanikuna pole midagi selle vastu, kui osa minu makstavast maksurahast läheb selleks, et näiteks Kadrina rahvas saaks siin tantsida ja pärast tantsupeol Rakveret esindades ka mind esindada, sest mina rahvatantsu ise tantsida ei taha.