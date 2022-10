Oktoobris on oluline omadega olla

Vaimu hoiab virge suhtlemine, lähedastega koos veedetud aeg ning positiivne ellusuhtumine. Et minna üle silla, peab see olema piisavalt tugev ja turvaline. Et me püsiksime rahvana tugevad, on vaja ehitada sild põlvkondade vahele. Ainult nii saame olla kindlad, et meie traditsioonid säilivad, inimeste vaimsus püsib, ning tagame, et uued põlvkonnad saavad kindla südamega edasi liikuda.