Proua on hädas kirjade pideva kadumisega

Milvi Hallik saatis kaardi Viitnal elavale Milvi Raudlale. “Tema sünnipäev on 9. juulil. Ma panin õnnitluskaardi Sõmerul posti 5. juulil, kuna meil käib kolm korda nädalas see Omniva – esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Omniva väidab, et post läheb Rakvere kaudu Tallinnasse ja sealt Viitnale,” meenutas ta. Postkaart kohale ei jõudnud.