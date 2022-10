Epideemiateemaline konspiratiivne vandenõukoolitus

Väärib märkimist, et Aaron Loebi konspiratiivne triller “Ajurünnak” (“Ideation”) esietendus 2014. aastal, seega ennetas tublisti koroonapandeemiat, mis võiks tunduda näitemängu kirjutamise konkreetse ajendina. Muuseas, lavastust vaadates meenus mulle järsku elavalt “Tujurikkuja” sketš “Epideemia”, vaatasin järele, selle sünniaasta on 2015. “Tujurikkuja” prohvetlikkus tundub suisa üleloomulik, siit annaks arendada tõhusaid vandenõuteooriaid. Ent tõsi seegi, et pandeemia temaatika näib täna juba enneminevik, ehkki nii muidugi ei ole. Uus kataklüsm, sõda Ukrainas, on koroona tagaplaanile tõuganud.