Tantsutäht Ülle Lichtfeldt: “Olen nagu sõltlane”

Missugune töö oli oivalise fokstroti taga ning mida harjutab proovisaalis tantsupaar Ülle Lichtfeldt – Marko Mehine? Näitlejanna tunnistab, et tal on tekkinud isegi kerge tantsusõltuvus ning endast parimat andma motiveerib teadmine, et iga telefonikõne toetab vähiliitu.