Linn soovib kokkuhoiuks paljudest lasteaiaõpetajatest loobuda

Rakvere kolmes munitsipaallasteaias on praegu igaühes oma süsteem. Rohuaia lasteaias on juba aastaid kasutusel 1 + 2 mudel ehk rühmas on tööl üks õpetaja, õpetaja assistent ja õpetaja abi. Kungla lasteaias on 12 rühmast neljas samuti 1 + 2, teistes rühmades veel 2 + 1 süsteem ehk kaks õpetajat ja õpetaja abi. Seal plaanitakse aja jooksul igasse rühma üks õpetaja tööle jätta ning 1 + 2 mudelile üle minna. Triinu lasteaias on igas rühmas ametis kaks õpetajat ja üks õpetaja abi ning seal ei soovita seda süsteemi muuta.