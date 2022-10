Algas lasteaia "Leevike" arhitektuurilahenduse ideekonkurss

Ideekonkursi eesmärgiks on leida kaasaegne ja keskkonda hästi sobituv ideekavand uue neljarühmalise lasteaiahoone koos multifunktsionaalse saali ning neid ümbritsev lastele ja piirkonna elanikele mõeldud mitmekesise väliala ehitamiseks, selgub hanketeatest.

Lasteaed asub praegu Niidu tänav 2a aadressil ühekordses hoones. Algselt kuuerühmalises majas on nüüdseks viis rühmaruumi, millest kolmes tegutseb lasteaed, teised on aga osaliselt kasutusel õpetajate tööruumina. Lisaks on kasutuseta ruume.