USA väed hakkavad regulaarselt Eestis roteeruma

Pevkuri sõnul saavutati põhimõtteline kokkulepe täiendavate roteeruvate üksuste paigutamisel Eestisse, mis tugevdab Eesti julgeolekut. "Täpsemad relvasüsteemid, võimed ja üksused, kes Eestis regulaarse rotatsiooni korras hakkavad viibima, selguvad lähiajal," ütles kaitseminister.

"Tänasin kaitseminister Lloyd Austinit samuti USA juhtiva rolli eest Ukraina toetamisel. Liitlastena seisame täna kõik koos ühtsena ja panustame nii palju kui saame, et me tulevikus ei peaks vaatama tagasi mõeldes, et oleksime pidanud tegema rohkem," ütles kaitseminister Pevkur.

Eesti valitsus on tänavu juba kolm korda eraldanud lisaraha riigikaitse tugevdamiseks, tõstes kaitsekulutused 3% SKT piirimaile, kuid ka USA on tõstnud panuseid NATO idatiiva tugevduseks. "Järgmise paari aasta jooksul investeerime tänavu USA poolt julgeolekuabi korras saadud 140,5 miljonit dollarit pikamaa kaudtulevõimekuse arendamisse hankides selleks mitmikraketiheitjad HIMARS. Saime kinnituse HIMARSide tootja, Lockheed Martini, juhtkonnalt, et Eesti tellimus on kenasti ajagraafikus," lisas Pevkur.

Mitmikraketiheitjate HIMARS hankimine on oluline hüpe edasi Eesti õhukaitsevõimekuse arendamises, nende kasulikkust tõestab ka Ukraina kogemus. "Lockheed Martin on Eesti pikaajaline ja kindel partner kaitsetööstuses. Nende toodetud tankitõrjeraketisüsteem Javelin on juba aastaid meie tankitõrjevõimekuse nurgakivi, mis on ennast ka praeguses Ukraina sõjas igati õigustanud," lisas Pevkur.

Visiidi raames toimus ümarlaua arutelu German Marshall Fund mõttekojas Ukraina sõja ja Ukraina toetamise ning idatiiva tugevdamise teemadel. Veel osales kaitseminister Pevkur delegatsiooniga ümarlaua arutelul mõttekoja Heritage Foundation julgeoleku ja Euroopa ekspertidega.