150 toetavat allkirja ei aidanud. Vihula paisjärv on ebaseaduslik ja see tuleb peagi likvideerida

Virumaa Teataja kirjutas poolteist aastat tagasi, et ühe piirinaabri vastuseisu tõttu ei saa OÜ Ojavool Vihula III paisule vee erikasutusluba ja see tähendab, et 1984. aastal Mustojale rajatud kunstlik veesilm tuleb ilmselt likvideerida. Kuu pärast kirjutise ilmumist korraldas kohalik kogukond paisu ääres allkirjade kogumise kampaania: kokku saadi nimekiri enam kui 150 inimesest, kes kõik olid paisu likvideerimise vastu.

Aga see ei aidanud. Seadused kaitsevad üht piirinaabrit, kes on paisule vastu. Lugu on käinud kohtukullide ees ja tänaseks on otsus selline: pais on ebaseaduslik, see tuleb likvideerida.