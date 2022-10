Idufirma juht Triin Kask: mul ei ole kuhugi kiire

Eesti idufirmajuhtide ja idufirmaga alustajate hulgas on ligi 15 protsenti naisi, Kuressaarest pärit Triin Kask on neist üks tuntumaid. 2019. aastal võttis ta vastu paljude jaoks ootamatu otsuse, loovutades juhi koha idufirmas, mis oli just tegemas läbimurret, et jõuda mitme miljoni suuruse käibeni.