40 võitlejat veetsid Rutja õppeväljakul kasuliku nädalavahetuse

Meditsiiniõppes, mida viis läbi Viru maleva vanemparameedik (kompaniimeediku ülesannetes) Kaarel Targo, mindi seekord teemaga aga süvitsi. Kui varasemalt on keskendutud üksikvõitleja varustusse kuuluva meditsiinikomplekti (MK1) tundmaõppimisele ja nende käsitsemise harjutamisele, siis seekordsel nädalavahetusel läksid õppurid sammu edasi ning tutvusid lahingkannatanu käsitsemise põhimõtetega. Osalejad õppisid juhiseid, kuidas toimida haavatud võitlejaga haiglaeelses etapis niimoodi, et abi oleks elupäästev, et abistamine oleks abistajatele võimalikult ohutu ning et üksuse sõjaline ülesanne saaks täidetud. "Kõik saab aga alguse üksikvõitlejast, kes peab alati olema suuteline tegema esimesed elupäästvad toimingud. See võib aga varustusest ja maastiku eripäradest osutuda üsna keeruliseks," selgitas Targo.