1990 ⟩ Kapsavaraste tabajatele maksis preemiat kapsavaraste tööandja

Rakvere külje all tegutsenud Kullaru kolhoos kasvatas palju aiasaadusi. Nõukogude ühiskonnas, kus motoks oli midagi sellist, et riik on rahvas ja kõik on rahva oma, hakkas juurduma arusaam, et kolhoosipõllult varastamine pole mingi patt. Et kõik on nagunii rahva oma.