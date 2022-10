Rahvahääletus ⟩ Aita valida aasta parim toidutoode

Eesti esimene kodumaine mahebroileriliha tuleb Kikerikii kaubamärgi all Äntu mõisa kanalatest Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal. Mahekanakasvatuses saavad kanad söögiks mahesööta, mida Äntu mõisa maadel kasvatatakse. Mahebroileri sööt ei sisalda taimekaitsejääke ja on GMO-vaba. Kanalates on piisavalt ruumi ja broileritel on võimalus õrrel tukkuda või õues siblida. Ka broilerite eluiga on kaks korda pikem kui tavatootmises. Kõige selle tulemuseks on maitsvam ja kulinaarselt väärtuslikum liha.