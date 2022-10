Haljala vald koondab kultuuri ja spordi ühe juhtimise alla

Haljala valla kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner rääkis, et pärast volikogu heakskiidu saamist korraldatakse konkurss loodava kultuuri- ja vabaajakeskuse uue juhi leidmiseks. Praegu on nii Haljala spordikeskusel kui ka rahvamajal juhid, kelle ametikohad lähevad koondamisele, kuid kellel avaneb võimalus kandideerida uuele kohale. Haljala vallavanem Anti Puusepp lausus, et asutuste juhtidega on tulevikust kõneldud ja nad on plaanist teadlikud.