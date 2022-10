Riigigümnaasium loob lõiminguga pretsedenti

Rakvere riigigümnaasiumi õppejuht Mihkel Kangur ütles, et kui me vaatame enda elus esinevaid väljakutseid, pole mitte ükski nendest iialgi lahendatav ainult ühe akadeemilise distsipliiniga. “Me peame gümnaasiumis õpilasi ette valmistama tulevaseks eluks. Et nad suudaks olla õnnelikud,” rääkis Kangur, juhatades sisse juttu riigigümnaasiumi õppekorraldusest.