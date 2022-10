Politsei pidas Rakveres kinni kütusevargustes kahtlustatavad

Kolmapäeva hilisõhtul, 12. oktoobril kella 22.30 paiku teatas tähelepanelik kohalik elanik häirekeskusele, et Rakveres Kreutzwaldi tänaval asuvas parklas toimetavad kolm kahtlast meest pargitud veokite ümber ja tegelevad arvatavasti kütusevargusega. Lisaks andis helistaja jooksvalt häirekeskusele teada, millise autoga mehed liiguvad ja millises suunas.

Teatele koheselt reageerinud politseipatrull leidis sündmuskoha lähedalt kirjeldustele vastava auto, pidas kuriteos kahtlustatavad kinni ja toimetas menetlustoiminguteks politseijaoskonda. "Teataja tähelepanelikkus ja operatiivne tegutsemine aitas politseil tabada kütusevargad otse teolt. Kinni peetud autost leiti lisaks voolik ja kuus kütusekanistrit, millest neli olid täidetud varastatud kütusega," sõnas Rakvere politseijaoskonna grupijuht Key Paju. "See juhtum on ilmekas näide märkamise olulisusest ja heast koostööst, sest kogukonna turvalisus algab eelkõige meist endist ja igaühe panus on siinkohal oluline."