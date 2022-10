"Ajujahi" televõistlusele siseneb 40 lootusrikast meeskonda

Saatejuht Kristo Elias lubab põnevat hooaega, sest parimate välja selgitamiseks on loodud pingeline play-off-süsteem. Äriideid jõuab saatesse väga erinevatest valdkondadest ja ka osalejate taust on kirju, kooliõpilastest kogenud tegijateni. "Kõik proovivad oma valdkonna probleeme lahendada," märgib Kristo Elias ja lisab, et "Ajujahis" tuleb tõestada, et idee on kasvatatav ja klient üldse tahab seda. "Tuleb oma idee või toode raha teenima panna."