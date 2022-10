WeekendShoes tegevjuht Taavi Laeks tõdes, et on ka Lääne-Virumaal üsna põhjalikult ringi vaadanud ja kaalumisel on mitu eri kohta, kuhu nutikauplust rajada.

"Alustame pilootprojektina Viimsis, kuid sisuline ambitsioon on, et nutipoodide võrgustik ulatuks üle riigi, mis võimaldab seninägematut ostumugavust Eesti erinevates nurkades," ütles Taavi Laeks ja lisas, et uuenduslik lahendus toimib ka piirkondades, kus elab alla kümne tuhande inimese ja jaekaubanduse võimalused on seni paraku kitsaks jäänud. "Tajume tarbijate soovi meie arendatud teenuse järele ja lähitulevikus võib nutipoode üle Eesti olla juba mitukümmend. Oluline on ka, et teenus toimib kliendi jaoks tasuta ja ilma ühegi ettemaksuta," lisas tegevjuht.