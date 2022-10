Äpiga tuluteenijad võetakse luubi alla

Kliendina on ülimalt mugav telefon lahti võtta ning äpiga takso tellida või ükskõik, kus asulas endale majutuskoht broneerida. Ka pakkujatel oli küllaltki lihtne. Tuli vaid registreerida ning haldurile vahendustasu maksta. Nüüd hakkab maksu- ja tolliamet platvormihalduritelt teavet saama, kui palju müüjad ning teenusepakkujad nende vahendusel tulu on teeninud.

"Täna ei ole platvormihalduritel Eestis kohustust esitada riigile andmeid nendel platvormidel tegutsejate kohta. See ei toeta ausat konkurentsi," ütles rahandusminister Annely Akkermann. "Muudatuste eesmärk on soodustada platvormide vahendusel teenitud tulude deklareerimist, tehes selle mugavamaks ja lihtsamaks."

"Oluline on, et teavet ei koguta mitte ainult Eesti maksukohustuslastest müüjate kohta, vaid ka teiste liikmesriikide ja nende Euroopa Liidu väliste riikide maksukohustuslaste kohta, kellega Eesti vahetab teavet ja kes omakorda saadavad meile vastu oma kogutud teabe meie maksukohustuslaste kohta – nii saame tervikpildi sektoris toimuva kohta," lisas maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Praegu toimub andmevahetus platvormidega vabatahtlikkuse alusel. MTA on sõlminud osa platvormidega kokkulepped ja need platvormid edastavad vabatahtlikult MTA-le teavet müüjate kohta, kes on selleks nõusoleku andnud.