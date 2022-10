Kaks meie maakonna põllumeest kuuluvad aasta põllumehe tiitli nominentide sekka

Aasta põllumehe tiitli nominente on kuuest maakonnast. Need on Üllar Hiire (teravilja- ja rapsikasvatus, Mäemõisa OÜ, Lääne-Virumaa), Eino Viikoja (teraviljakasvatus ja lihaveisekasvatus, AWE & ASER OÜ, Lääne-Virumaa), Kalle Adler (teravilja- ja rapsikasvatus, lihaveisekasvatus, Järvamaa), Margus Klais (teravilja- ja rapsikasvatus, maasikakasvatus, Tartumaa), Urmas ja Laivi Laks (köögivilja- ja kartulikasvatus, lillekasvatus, Järvamaa), Kermo Rannamäe ja Linda Pajo (kitsekasvatus, Võrumaa), Veiko Pak (köögiviljakasvatus ja töötlemine, Harjumaa), Märtin Rõõmusaar (teraviljakasvatus ja töötlemine, mahe- ja tavatootmine, Järvamaa ning Viljandimaa), Margus Timmo (musta sõstra kasvatus, Võrumaa), Priidu Veersalu (lambakasvatus ja käsitöötalu, Harjumaa) ja Tõnu Vreimann (piimatootmine, teravilja- ja rapsikasvatus, Viljandimaa).