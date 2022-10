Rakvere Linnaorkester leidis uue dirigendi

Taavi Taar on laia ampluaaga muusik, kes õpetab Väike-Maarja muusikakoolis puhkpille, klassikalist kitarri ja löökpille. Oma isa, Väike-Maarja muusikakooli direktori Vallo Taari kõrval juhib ta teise dirigendina ka Väike-Maarja Pasunakoori. RLO-sse ta seni kuulunud ei ole.

Pakkumine esitada oma kandidatuur RLO juhi kohale tabas meest tema sõnutsi autoroolis. Väljakutse tundus talle huvitav, eriti kuna RLO koosseisus on mitu liiget, kellega ta on enda sõnul varem soovinud koos mängida. Peagi kohtus Taavi Taar orkestri liikmetega ning koos arutati ootuste ja tulevikuplaanide üle. Nüüdseks on uue juhiga käed löödud ja juba toimunud kaks proovi.