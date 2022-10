Pärdi kontserdimaja võib Rakverre kerkida plaanitust kiiremini

Komisjon leidis, et kui kultuurkapitalil on piisavalt vahendeid, on ootele jäävat raha otstarbekas kasutada pingereas järgmise kultuuriehitise valmimiseks. "Seisma jäädes olemasolev summa inflatsiooni tõttu lihtsalt kahaneb ja samal ajal tõusevad ka ehituse hinnad, nii et ehitamisega tasub alustada pigem varem kui hiljem," ütles Ladõnskaja-Kubits.